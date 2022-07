Arrivare all’autunno con una buona copertura vaccinale. È una delle ragioni che ha portato l’Asl Bari a decidere di mantenere aperti i 20 punti vaccinali tra hub di popolazione e uffici del Servizio igiene. Obiettivo, non farsi trovare preparati per il lungo inverno, soprattutto per quanto riguarda la copertura della quarta dose agli over 60 e ai fragili.

La campagna vaccinale anti-Covid della ASL Bari sino ad oggi ha garantito alla popolazione 3 milioni e 85.831 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.064 prime dosi, 1 milione e 87.862 seconde, 829.405 terze e 45.500 quarte dosi. Solo negli ultimi sette giorni sono state erogate 8.598 dosi di vaccino, delle quali 7.175 quarte dosi.

La copertura con terza dose “booster” è attestata all’80% della popolazione over 12 che abbia completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa. L’adesione si conferma più alta dai 50 anni in poi (86,6%) e meno elevata tra i 12 e i 49 anni (73%), con l’ottima risposta degli ultraottantenni, tra i quali il 94,4% ha ricevuto il primo richiamo. In crescita la copertura con quarta dose tra i 60-69enni (6,9%), 70-79enni (12,8%) e soprattutto tra gli over 80 (28,7%).

Foto repertorio

