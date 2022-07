Tragedia questa notte a Santo Spirito. Una moto, guidata da un ventenne, ha travolto un papà di 47 anni, una mamma e il figlioletto di sei anni sul lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del ristorante L’Aragosta. La famiglia stava attraversando la strada. Inutili i soccorsi per l’uomo che è morto sull’asfalto. Il figlio è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso ed è ricoverato al Pediatrico, ma non è in pericolo di vita. Ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita, il centauro che ora è indagato per omicidio stradale.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il tratto di lungomare, frequentatissimo in estate da centinaia di persone, è stato chiuso al traffico per permettere i soccorsi.

