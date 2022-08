La musica in sottofondo divertente non deve ingannare. Ancora una volta nel centro di Bari la polizia locale ha dovuto affrontare un aggressore: a petto nudo, cerca di colpire con calci e pugni gli agenti che indietreggiano per evitare guai peggiori. Dopo pochi secondi si vede che il casco dei vigili viene tenuto in pugno dall’uomo violento, che lentamente viene circondato. La scena immortalata da un passante è finita sul social TikTok (video in basso).

