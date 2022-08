Una storia positiva e da queste parti ce n’è tanto bisogno. “Oggi – scrive un utente su Facebook – mia nonna è stata salvata da un ragazzo che si è accorto dell’incendio scoppiato all’interno della sua abitazione a Monopoli. Notando il fumo che usciva dalla finestra, senza pensarci due volte, è salito dalle scale del condominio trovando mia nonna per terra caduta mentre cercava aiuto.

Nel caos generale della situazione, purtroppo – prosegue – non siamo riusciti a chiedere il suo nome, ma la nostra famiglia vorrebbe ringraziarlo per questo bellissimo gesto e per il coraggio che ha avuto nei confronti di una persona che nemmeno conosceva, soccorrendola e spegnendo l’incendio. Ogni giorno, purtroppo, leggiamo brutte notizie e ci accaniamo gli uni contro gli altri per futili motivi. Questo invece per noi, e credo anche per la comunità di Monopoli – conclude – è un gesto di altruismo importante che almeno noi come famiglia vorremmo premiare. Vi chiedo di condividere questo mio messaggio per cercare di trovare il ragazzo che ha salvato mia nonna”.

