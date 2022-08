Un uomo ubriaco per le strade del centro. E’ quanto denunciato da un residente del centro di Bari. “Stanotte intorno all’una di notte, è stato rinvenuto un uomo di origini straniere completamente ubriaco che giaceva in via Putignani 153. Mai in tanti anni era successa una cosa del genere! Dopo aver provato a rianimarlo l’uomo – prosegue – ha chiesto ai soccorritori di lasciarlo dormire sullo zerbino di una galleria e non c’è stato modo di convincerlo a recarsi in un dormitorio pubblico almeno per passare questa notte. Ogni giorno che passa la situazione del centro di Bari degrada sempre più.

Infatti la mattina dello stesso giorno – racconta ancora – è stato trovata un’altra persona completamente ubriaca che giaceva sul manto erboso di piazza Cesare Battisti pieno di escrementi di cane e probabilmente anche siringhe accompagnato dal classico Continuiamo a chiederci dove arriveremo se qualcuno non pone freno a questi episodi che rappresentato ormai scene di ordinaria routine cercando una soluzione concreta che ci liberi – conclude – da questa situazione ormai insopportabile per tutti”.

