Procedono i lavori per la realizzazione della rotatoria in via Caposcardicchio al San Paolo. Lavori attesi nel quartiere perché permetteranno di migliorare la viabilità in prossimità dell’ospedale. “Siamo qui per verificare l’andamento dei cantieri prima dello stop di Ferragosto – spiega il sindaco Antonio Decaro – qui i lavori procedono speditamente e in contemporanea con altri due, in via Trentino dove si sta procedendo con una modifica della viabilità e un parcheggio e quello per la fogna bianca”. Per il San Paolo il Comune ha stanziato 5 milioni di euro per realizzare le condotte di fogna bianca che mancano nel rione.

Dopo Ferragosto partirà invece il cantiere da sette milioni di euro del piano periferie. “Realizzeremo giardini, zone pedonali, piste ciclabili, nuovo asfalto – conclude Decaro – si tratta di un’opera importante che interesserà ampie zone del quartiere”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.