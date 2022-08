Damiano, frontman dei Maneskin, e la sua fidanzata, Giorgia Soleri, sono in tour a Casamassima. A darne notizia il sindaco, Giuseppe Nitti, che con un post sui social ha voluto omaggiare la presenza dei due, informando i cittadini della presenza tra le vie del “Paese azzurro”.

“Proprio in questi minuti stanno pubblicando sui loro profili Instagram scatti degli scorci del nostro centro storico che li hanno colpiti” – ha sottolineato. I due, da giorni in vacanza in Puglia, stanno passeggiando tra le vie del centro storico, lo dimostrano le moltissime foto e storie in cui i due stanno immortalando i dettagli di Casamassima.

Foto Amo Casamassima

