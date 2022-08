Continuano ad aumentare i casi di vaiolo delle scimmie nel mondo. In una settimana, secondo i dati contenuti nell’ultimo bollettino dell’Organizzazione mondiale della sanità, i casi sono cresciuti del 19% raggiungendo le 6.217 segnalazioni rispetto alle 5.213 della settimana precedente.

In totale, sono 27.814 i casi confermati dal 1 gennaio al 7 agosto in 89 Paesi, 11 i decessi. I numeri, secondo l’Oms, dovrebbero essere interpretati con “attenzione” in quanto vi è una sottostima dei casi. L’Italia, al momento, si trova al decimo posto per numero di casi. Attualmente ne contano 505 in totale. La situazione è in costante monitoraggio.

Foto repertorio freepik

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.