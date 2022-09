Malore mentre è al lavoro su un’impalcatura, morto operaio a Bari. E’ accaduto nel pomeriggio, in via Mameli. L’uomo si trovava sul ponteggio di un cantiere su uno stabile in ristrutturazione quando si è sentito male.

A perdere la vita, in particolare, un 54enne. L’uomo si trovava sull’impalcatura, al secondo piano e, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accasciato sulle tavole del ponteggio morendo poco dopo. Sul posto immediati i soccorsi del 118, per l’uomo però non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sul posto, per ricostruire le dinamiche dell’accaduto anche la Polizia e i Vigili del fuoco.

Foto repertorio

