I vigili del fuoco stanno lavorando da ore per spegnere l’incendio divampato nel capannone di proprietà di cinesi nella zona industriale di Modugno, alle spalle dello stabilimento della Wurth. Il deposito è andato a fuoco verso le 5 del mattino: non si conoscono ancora le cause del rogo, i vigili stanno lavorando per cercare di spegnere le fiamme che continuano a divampare. C’è anche un elicottero che sta perlustrando la zona. Preoccupa anche la presenza di una pompa di benzina nelle vicinanze. La strada di accesso è chiusa, ci sono lunghe code sulla provinciale: il fumo è visibile da chilometri di distanza, non solo da Bari ma anche dai comuni limitrofi.

