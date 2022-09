Torna a Bari dopo 22 anni Sigismondo Strisciuglio, 48 anni, detto “La luna” esponente del clan: è stato scarcerato nella giornata di ieri. Disposta per tre anni la libertà vigilata: Gino La Luna è stato considerato dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari il nuovo «reggente» della famiglia malavitosa degli Strisciuglio. E’ finito in carcere il 18 giugno del 2000 per una inchiesta dell’allora sostituto procuratore Michele Emiliano. Ieri è stato accolto dal figlio Domenico e dai parenti e non sono mancati anche i fuochi d’artificio.

