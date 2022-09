Cede scala del Globe Theatre di Villa Borghese a Roma durante gita scolastica, diversi studenti sono rimasti feriti. È accaduto in mattinata. In particolare, sono 13 le persone coinvolte, di cui 10, 5 adulti e 6 ragazzi, sono stati trasportati con urgenza in ospedale per ferite da trauma. Secondo quanto emerso nessuno sarebbe in pericolo di vita.

“Stavamo scendendo le scale per uscire e hanno ceduto mentre alcuni di noi le stavano percorrendo e sono caduti. È successo tutto in pochi attimi” – hanno raccontato ai soccorritori gli studenti. Secondo una prima ricostruzione, le scale hanno ceduto perché si sarebbero sganciate le piastre di tenuta della rampa. Il Globe, fino a quando non ci saranno controlli mirati, verrà dichiarato inagibile.

“È un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità” – ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso”. Sul posto immediato l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine supportati dai vigili del fuoco, alle prese con le operazioni di rimozione del cumulo di detriti che si sono formati dopo il crollo.

Foto Vigili del Fuoco

