Schianto all’alba sulla circonvallazione che da Rutigliano conduce a Capurso. Un’auto ha tamponato, per cause ancora in corso di accertamento, un trattore. il giovane alla guida della vettura è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco. Il traffico rallentato è stato riportato alla normalità dalle forze dell’ordine.

