La Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Primarie rende noto che al fine di consentire la regolare esecuzione della sostituzione dei tronchi idrici, a cura di Acquedotto Pugliese, sono state disposte limitazioni al traffico nelle seguenti strade interessate: in via temporanea dal giorno 26.9.2022 al giorno 26.10.2022, la chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Manzoni tratto compreso tra via Crisanzio e Corso Italia; in via temporanea dal giorno 27.9.2022 al giorno 19.10.2022, la chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Ravanas tratto compreso tra via Napoli e via Nicolai.

