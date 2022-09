“Congratulazioni a senatori e deputati pugliesi eletti al Parlamento. Cia Agricoltori Italiani di Puglia augura loro un buon lavoro. Mai come in questo momento storico è necessario che tutti gli eletti abbiano piena e lucida consapevolezza dell’impegno che li aspetta”. E’ Gennaro Sicolo, presidente di Cia Puglia e vicepresidente nazionale dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, a complimentarsi con tutti gli eletti pugliesi pronti a far parte del rinnovato Parlamento Italiano.

“Come sempre, Cia non farà mancare il proprio apporto costruttivo e la sua fattiva collaborazione agli organi istituzionali del Paese e ai sui rappresentanti, nell’interesse di un mondo agricolo che è la spina dorsale della nostra Puglia e dell’intera Italia. Adesso, ci aspettiamo che si arrivi presto alla composizione del nuovo Governo- ha aggiunto Sicolo – e che una delle priorità assolute dell’esecutivo che andrà a formarsi sia quella di assicurare al Ministero delle Politiche Agricole una guida sicura, autorevole, alla quale siano assicurate le risorse e la forza necessarie a intraprendere un incisivo percorso di riforme a sostegno dell’agricoltura”.

Durante la campagna elettorale, e ancora prima nella mobilitazione regionale attraverso la quale Cia Puglia ha presentato la propria piattaforma programmatica per il rilancio del comparto, l’organizzazione sindacale degli agricoltori ha incontrato tutte le coalizioni, illustrando il proprio documento con richieste, proposte e priorità per sostenere il mondo agricolo.

