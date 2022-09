Sciogliere il consiglio di amministrazione dell’Apulia Fil Commission con conseguente commissariamento della fondazione. È quanto deciso in giunta regionale, nella giornata di oggi, nel corso della quale, preso atto delle criticità rilevate dall’organo di controllo in ordine al funzionamento dell’organo amministrativo e all’assetto organizzativo la regione ha deliberato di partecipare all’assemblea in seconda convocazione, dando mandato di proporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e il conseguente commissariamento della fondazione.

La decisione, in particolare è finalizzata a revisionare i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell’ente; redigere un nuovo testo dello statuto; assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Foto repertorio

