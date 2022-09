Si è insediato oggi il nuovo direttore della Banca di Italia per la sede di Bari, Sergio Magarelli. “Come noto, oggi, 30 settembre, ho assunto la guida della Sede di Bari. L’incarico, di grande prestigio, completa il mio percorso professionale iniziato 40 anni fa – si legge in una nota – La Puglia è la mia terra, Bari, da nativo molfettese, la mia città di riferimento. Quello che ci attende è sicuramente un percorso denso di accadimenti importanti, in una delle regioni che si vuole qualificare come riferimento di sviluppo per il Sud e per l’intero Paese”

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.