Scoppia incendio nel Borgo Mezzanone, nel Foggiano, distrutte una decine di baracche. È accaduto questa mattina, le cause sono ancora in fase di accertamento. Non ci sarebbe nessun ferito tra i migranti che vivono nel ghetto, circa 1500.

Al momento, sul posto, sono al lavoro i vigili del fuoco che dopo aver spento il rogo si stanno occupando di bonificare l’intera area interessata che si estende su una superficie di circa 300 metri quadrati.

