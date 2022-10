“Da lunedì tutto questo non ci sarà più”. Lo ha scritto sui social l’assessore all’Ambiente e allo Sport, Pietro Petruzzelli, riferendosi alla rimozione dei bidoni dei rifiuti per via della partenza, ormai sempre più prossima, del servizio porta a porta nel quartiere San Paolo.

“Per fortuna – ha sottolineato Petruzzelli – saranno eliminati questi brutti cassonetti dalle strade e vedrete che diminuirà il fenomeno dell’abbandono degli ingombranti. Naturalmente nei primi giorni ci saranno un po’ disagi ma è normale. Stiamo chiedendo ai cittadini di cambiare le loro abitudini e vi chiediamo scusa perché lo stiamo facendo con un po’ di ritardo” – ha specificato ricordando poi come funziona il porta a porta.

“Vi ricordo – ha aggiunto – che dovrete esporre la pattumella dell’organico domenica sera o il lunedì mattina presto se siete residenti nella zona a rischio per la presenza dei cinghiali. Vi ricordo che per prenotare il ritiro degli ingombranti dovete chiamare il numero verde dell’Amiu (800.011.558) e che potete portare presso i centri di raccolta tutte le tipologie di imballaggi (carta, plastica e metalli, vetro) e l’organico. Dopo il primo periodo vedrete che sarà semplicissimo fare correttamente la raccolta differenziata e il quartiere sarà molto più bello senza i cassonetti per strada. Aiutatemi a farlo sapere a tutti” – ha concluso.

Foto Facebook Pietro Petruzzelli

