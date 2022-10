Con una procedura simile a quella portata avanti per l’Expo di Milano, la struttura ospedaliera dedicata alle maxi emergenze, costruito presso la Fiera del Levante, va verso la dismissione. Lo rende noto il Policlinico di Bari, a cui la Regione Puglia ha chiesto di procedere alla disattivazione della struttura e al conseguente ripristino dei luoghi.

In tal proposito, proprio il Policlinico, ha avviato un’indagine di mercato finalizzata a verificare l’interesse da parte degli operatori economici ad acquistare a titolo oneroso i beni non più utilizzabili a fini sanitari. La procedura, come già sottolineato, è analoga a quella utilizzata per la vendita delle strutture dismesse in occasione dell’Expo 2015 di Milano e prevede che siano a carico dell’acquirente tutte le operazioni di smontaggio e recupero delle componenti impiantistiche, dei moduli strutturali e dei macchinari presenti e lo smaltimento del materiale inutilizzabile.

L’avviso è stato pubblicato oggi sull’albo aziendale e la procedura, che sarà gestita sul portale EmPulia, prevede per le aziende interessate un sopralluogo obbligatorio e la fine dei lavori nei padiglioni fieristici entro il 15 dicembre, al fine di consentire il rilascio degli immobili entro fine anno. Le attrezzature sanitarie presenti all’interno della struttura, intanto, sono state acquisite a patrimonio aziendale e saranno presto ricollocate all’interno dei reparti ospedalieri.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.