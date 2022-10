Il telefono del figlio scompare sul bus, forse per un furto o per una dimenticanza, ma sul dispositivo c’è un’applicazione salvavita capace di monitorare e gestire la malattia da cui è affetto. Da qui l’appello della mamma, rivolto a chiunque lo abbia preso o visto: “Aiutatemi a ritrovarlo”.

Il messaggio, pubblicato sui social, è subito diventato virale raccogliendo la condivisione di tanti altri genitori che stanno aiutando la mamma nell’impresa. “A mio figlio – ha raccontato la donna – è sparito un cellulare sul bus numero 13 verso 14.40. Non mi importa del telefono in sé. Mio figlio ha una patologia e sul telefono è collegata l’applicazione che ci permette e gli permette di monitorare e gestire tutta la malattia. Per favore, se qualcuno lo avesse trovato mi contattasse o lo lasciasse alla stazione dei Carabinieri del quartiere San Paolo” – ha concluso.

Foto repertorio

