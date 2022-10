Con 10mila metri quadrati di divertimento, torna alla Fiera del Levante il luna park per grandi e piccini. “In tanti lo hanno chiesto e nominato – scrivono dalla Fiera – fra i ricordi più belle delle vostre esperienze in Fiera del Levante e noi non potevamo non ascoltarvi”.

Quest’anno, quindi, per tutti i giorni della Campionaria, torna Il Luna Park con tantissime giostre pronte a far divertire grandi e piccini! Appuntamento dal 15 al 23 ottobre in Fiera del Levante!

