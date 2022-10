Aggredito in aula da due persone che hanno fatto irruzione schiaffeggiandolo per punirlo di una nota in condotta messa, poco prima, ad una studentessa. È quanto accaduto ad un docente di diritto ed economia dell’Istituto ‘Majorana’ di Bari che ha denunciato subito l’accaduto.

Il fatto, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, risale al 23 settembre scorso. Il docente aveva ripreso la studentessa che, oltre ad essere arrivata in ritardo, disturbava la lezione con il suo comportamento. Subito dopo aver ricevuto la nota da parte dell’insegnate, la studentessa gli ha promesso vendetta. L’aggressione è avvenuta poi alla terza ora. Secondo il racconto del docente, i due uomini, avrebbero fatto irruzione nell’aula salendo indisturbati al primo piano dell’edificio scolastico aggredendo e minacciando il docente di ulteriori ritorsioni qualora avesse punito nuovamente la ragazza. Sul fatto indagano i carabinieri.

Foto Facebook Istituto ‘Majorana’ di Bari

