Ha trovato una enciclopedia nel cassonetto, l’ha ripulita con l’idea di regalarla. Ha pubblicato il tutto su Facebook e il gesto ha suscito l’interesse di molti. Soprattutto dei tanti che desiderano disfarsi di libri per esigenze di spazio nelle proprie abitazioni. Il commerciante oggi quindi propone, sempre tramite i propri social, “perché non facciamo ponte tra domanda e offerta e costituiamo una rete?”.

Il commerciante chiede aiuto e sostegno ai cittadini baresi per fare da ponte tra domanda e offerta: “Chi mi aiuta? Cortesemente mi suggerite qualche idea? Non voglio esagerare, ma in tre giorni ho ricevuto fiumi di messaggi e telefonate da parte di tantissimi contatti interessati a cedere e a ricevere. Viva la cultura”. Tanti i messaggi di sostegno e di idee che il commerciante ha ricevuto: “Si potrebbe aprire un gruppo su Facebook per mettere in contatto tra loro persone per questi lodevoli scambi – suggerisce una barese. “Ma bisognerebbe anche che ci fosse un centro di raccolta oltre a qualche volontario disponibile a prelevarli da chi li dona”, precisa un’altra.