In occasione dello svolgimento dell’8° pellegrinaggio solenne al Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare, in programma sabato 8 ottobre, e della sfilata con partenza da largo Giannella, che si terrà domenica 9 ottobre, la Polizia Locale ha previsto le seguenti limitazioni al traffico:

Il giorno 8 ottobre 2022: dalle ore 5.00 alle ore 20.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: complanare di via Gentile, ambo i lati, nel tratto compreso tra i civici 47/A e 53: via Myra, via Divisione Acqui; dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di fermata” sulla piazza della Libertà, lato Palazzo dell’Economia, esclusivamente per la prima fila di stalli adiacente la carreggiata del corso Vittorio Emanuele II; dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di transito” sul piazzale L. Giannella.

Il giorno 9 ottobre 2022: dalle ore 00.01 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata su piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi); dalle ore 5.00 alle ore 13.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze; piazza della Libertà, esclusivamente per la prima fila di stalli adiacente la carreggiata del corso Vittorio Emanuele II; c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli; piazza Massari, lato sinistro nel senso di marcia della carreggiata compresa tra c.so Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia

3. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: lung.re sen. A. Di Crollalanza; piazza Diaz, carreggiata compresa tra largo Giannella e il passeggiatoio alberato; piazzale L. Giannella; lung.re N. Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra via Matteotti ed il prolungamento ideale di via Di Vagno; nei tratti di strada che adducono al lung.re A. Di Crollalanza; nei tratti di strada compresi tra via Dalmazia e il lung.re N. Sauro, così di seguito riportati: via Giandomenico Petroni, via Spalato, via Addis Abeba, via Gorizia, via Matteotti.

4. dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito sulle seguenti vie e piazze: piazzale IV Novembre, c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone, via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II, piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia, via B. Petrone

5. dalle ore 18.30 sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito sulla rotonda di piazzale L. Giannella.

(foto facebook associazione nazionale alpini)

