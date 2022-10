Zaini per la scuola primaria e secondaria pieni di libri e quaderni e con pesi che sfiorano in alcuni casi i 7- 8 chili. Le mamme baresi non ci stanno e hanno deciso di avviare una petizione all’Ufficio scolastico regionale. “Secondo fondate ricerche scientifiche – si legge nel testo della petizione – per evitare problemi alla spina dorsale, il peso degli zaini scolastici non dovrebbe superare il 15% del peso corporeo. Spesso, invece, si va ben oltre e gli alunni vanno incontro al rischio elevato di patologie della spina dorsale. Lo zaino di un bambino che frequenta la scuola primaria ha uno peso minimo medio di 5 kg (di solo materiale scolastico). Lo zaino di un ragazzo che frequenta la scuola secondaria ha un peso minimo medio di 10 kg (di solo materiale scolastico)”.

Il gruppo social “Come nasce una mamma”, che raccoglie oltre 10mila iscritte, ha quindi avviato una petizione (qui il link) chiedendo di rispettare le indicazioni del ministero della salute che determina che il peso dello zaino non può superare il 15% del peso corporeo dei bambini/ragazzi; di tutelare la salute e la sicurezza degli alunni e prevenire disturbi e patologie; di sensibilizzare i docenti e tutto il personale scolastico ad una educazione all’essenzialità del corredo scolastico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.