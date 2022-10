Ecco i nuovi lampioni sul lungomare della Fiera del Levante, a San Cataldo. Sono quasi ultimati i lavori per l’installazione di 30 candelabri ornamentali (uno era stato montato nel 2021). “Un simbolo inconfondibile del nostro lungomare e un elemento identitario della città”, ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro il giorno dell’avvio dei lavori a settembre. “Questi candelabri rappresentano la nostra città, li troviamo sui dipinti, nelle fotografie. Furono montati – ricorda il primo cittadino – tra gli anni 20 e gli anni 30 ma poi durante la seconda guerra mondiale furono smontati perché serviva materiale metallico per industria bellica”. Nel 1949 il sindaco di allora li rimise. Secondo la tradizione questi candelabri sarebbero anche il motivo per cui si dice a Bari ”Se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari”, perché sono gli stessi che si trovano lungo la Senna.

Ma ci sono voluti quasi sei anni per completare questo lavoro sul lungomare della Fiera del Levante. Tutto è cominciato con l’affidamento dell’appalto da quasi due milioni e mezzo di euro. I lavori cominciarono, furono realizzati i muretti e le predisposizioni, ma al momento del montaggio il cantiere si bloccò perché l’azienda che aveva vinto la gara fu “colpita” da una interdittiva che riguardava un’altra città. E’ cominciato così un lungo periodo di carte bollate perché il Comune aveva subito proceduto alla revoca dell’appalto. Tutto è rimasto fermo fino all’aprile del 2021 quando è stato montato un lampione simbolo con la promessa da parte del Comune che nel giro di qualche mese sarebbero arrivati anche gli altri 29. Così non è stato. E c’è voluto un altro anno per riprendere il cantiere e completare l’installazione. Nei prossimi giorni si procederà con l’accensione, appena terminati i collaudi.

