Wizz Air ha annunciato una nuova importante espansione del suo network con 2 nuove rotte in partenza dall’Italia per Israele che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli aeroporti di Bari e Roma Fiumicino.

Nuove opportunità di viaggio a bassissimo costo per tutti i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Bari che desiderano raggiungere la bellissima metropoli israeliana, meta turistica tra le più visitate e apprezzate. Sono tantissimi, infatti, gli estimatori di questa città viva e vitale, cosmopolita e aperta, considerata patria del Bauhaus. I suoi 4.000 edifici bianchi, con le morbide curve in stile Bauhaus, infatti, le hanno valso la nomina nel Patrimonio dell’Umanità. L’antico porto di Jaffa, inoltre, con le sue tipiche viette, è un concentrato di tradizione e gallerie d’arte, meta di milioni di appassionati; il grande mercato delle pulci è un’attrazione che si conferma unica, millennio dopo millennio, richiamando turisti curiosi provenienti da ogni angolo del globo. Senza parlare delle magnifiche spiagge, della vivacità della vita notturna, delle antiche meraviglie che costellano questa magica e affascinante città. Una meta irrinunciabile e appagante per qualsiasi tipo di turista, persino il più esigente.

La nuova rotta che collegherà a cadenza bisettimanale l’aeroporto di Bari a Tel Aviv, rappresenta un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni offerto da Wizz Air.

I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ a partire da 39.99 €

I piani di crescita della compagnia aerea coinvolgeranno anche l’aeroporto di Roma Fiumicino da cui, a partire da dicembre e per tutta la stagione invernale, sarà attivo il collegamento con l’aeroporto di Eilat, nonché l’aeroporto di Catania dove la frequenza di collegamento con l’aeroporto di Tel Aviv passerà da 2 a 3 volte la settimana.

Con l’occasione, Wizz Air annuncia anche l’inaugurazione della nuova stazione di Eilat – Ramon, la seconda in Israele, che rafforzerà ulteriormente la presenza del vettore aereo sul territorio, dando impulso al turismo di questo vivace centro balneare all’estremo sud di Israele. Collocata sulle rive del Mar Rosso, Eilat è una meta turistica in ascesa e sempre più apprezzata dai passeggeri più giovani e dalle famiglie, capace di soddisfare non solo le esigenze degli appassionati di sport acquatici e non, ma anche dei passeggeri alla ricerca di un po’ di relax da assaporare sulle sue spiagge bianchissime.

“L’annunciata ripresa del collegamento con Tel Aviv suggella una stagione straordinaria per l’aeroporto di Bari e per tutta la rete aeroportuale pugliese – ha dichiarato Antonio Maria Vasile presidente di Aeroporti di Puglia. “Una stagione all’insegna della crescita costante del traffico passeggeri e del consolidamento e ampliamento del network di destinazioni, con particolare attenzione ai mercati a forte potenziale di crescita, che ha fatto sì che migliorassero ulteriormente i già eccellenti risultati del 2019. Tutto ciò si è realizzato perché, con convinzione e tenacia, anche durante la pandemia, Aeroporti di Puglia ha intensificato i contatti e reso ancora più stringenti gli accordi commerciali con i vettori presenti in Puglia affinché i nostri scali, primi in Italia e forse in Europa, fossero tra i più lesti a cogliere le opportunità della ripresa. Una scelta quanto mai vincente resa possibile dalla vicinanza e dal sostegno dell’azionista Regione Puglia che ha condiviso una strategia di cui oggi possiamo apprezzare i positivi effetti. I solidi legami con Israele e la risposta forte ricevuta da questo mercato, testata anche in occasione di missioni istituzionali, ci danno un’ulteriore spinta a insistere in questa direzione per creare nuove opportunità per le nostre imprese, in un quadro più generale di diritto alla mobilità per i pugliesi”.

LA NUOVA ROTTA DI WIZZ AIR DALL’ITALIA

DESTINAZIONE FREQUENZA TARIFFA A PARTIRE DA** PARTENZA BARI – TEL AVIV Giovedì, domenica 39.99€ 16 dicembre 2022 ROMA FIUMICINO – EILAT Martedì, sabato 24.99€ 17 dicembre 2022

