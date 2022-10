Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del “Mese del Benessere Psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre. Questo l’appuntamento in calendario sabato 15 ottobre.

A Bari la dottoressa Anna Palmirotta, psicologa, organizza, insieme alla dottoressa Anna Maggio, psicoterapeuta, e alla dottoressa Maria Calò, biologa nutrizionista, un Open Day sulla psiconutrizione per parlare delle connessioni tra mente e corpo nella gestione del comportamento alimentare. L’evento prevede l’apertura al pubblico dello Studio Associato di Psicologia Resana con la partecipazione delle due psicologhe Dott.ssa Alma Palmirotta e Dott.ssa Anna Maggio e della Dott.ssa Maria Calò biologa-nutrizionista per fornire informazioni sul benessere mente-corpo nell’ambito dell’alimentazione. Sarà previsto un incontro di gruppo sulla psicoeducazione del comportamento alimentare e sessioni di screening con le diverse professionalità con l’obiettivo di un lavoro integrato e di equipe. Si richiede la prenotazione ai numeri indicati. Per informazioni e prenotazioni: info@studioresana.it

