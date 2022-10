E’ stata disposta l’interdizione immediata all’uso degli ambienti dell’istituto Cirillo di Bari per l’esecuzione di lavori improcrastinabili e urgenti di messa in sicurezza della struttura. Lunedì, 17 ottobre, le attività didattiche ed educative, ausiliarie e amministrative saranno sospese, fatta eccezione per le visite di istruzione in programma per gli alunni della Scuola primaria (uscita didattica nel bosco del Vulture-classi VA-B-C).

Gli alunni delle classi quinte della Scuola primaria raggiungeranno via Postiglione alle ore 8.30, dove potranno partire regolarmente con l’autobus e raggiungere la meta. Al rientro, previsto per le ore 16.00, tutti gli alunni semiconvittori e non semiconvittori, saranno prelevati dai genitori/ delegati e rientreranno a casa. Differentemente da quanto indicato nella comunicazione n. del 53 del 10.10.2022, non sarà possibile distribuire il pranzo a sacco agli alunni semiconvittori; conseguentemente si raccomanda ai genitori di provvedere

autonomamente al pasto.

Le elezioni dei genitori negli organi collegiali di istituto in programma per lunedì 17 non si svolgeranno. Sono invece confermate tutte le visite di istruzione in programma per la scuola primaria e per la SSIG – classi prime, comunicate con circolare n. 51 del 07.10.2022. Tutti gli alunni impegnati nelle visite di istruzione incontreranno i docenti/educatori accompagnatori direttamente in via Postiglione e, una volta rientrati a Bari, saranno prelevati dai genitori/esercenti responsabilità genitoriale.

I genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli alunni coinvolti nelle suddette visite didattiche avranno cura di compilare l’autorizzazione di condividerla attraverso il registro elettronico con i docenti/educatori accompagnatori. “Questa Dirigenza – si legge in una nota – , unitamente alle Autorità competenti, è impegnata nell’individuazione di soluzioni idonee ad assicurare il diritto allo studio e a limitare i disagi per gli alunni e le loro famiglie. Con successiva comunicazione saranno rese note le disposizioni organizzative che saranno adottate da martedì 18.10.2022 e la data di svolgimento delle suddette elezioni”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.