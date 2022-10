Sono al lavoro gli investigatori della questura di Bari per ricostruire quanto accaduto alla 31enne trovata sul ciglio della strada provinciale tra Bari e Bitritto. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Bari in condizioni disperate, è stata operata dagli specialisti della chirurgia generale di Asclepios. Trasferita nel reparto di Rianimazione, si trova ora in stato di coma. Quando è arrivata in ospedale era in condizioni disperate.

I medici hanno rilevato un trauma cranico commotivo, uno toracico e polmone e rene in stato di collasso. Toccherà ora alla polizia ricostruire l’accaduto. Si procede su una doppia strada: un possibile investimento non soccorso oppure – ed è l’ipotesi più accreditata – la donna sarebbe stata picchiata selvaggiamente per poi essere abbandonata per strada.

