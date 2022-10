Dopo l’ allarme lanciato ieri dal comitato parco del Castello di Bari sugli atti di vandalismo di alcuni giovani teppisti della zona, arriva la denuncia anche di un altro barese. Il comitato in particolare aveva segnalato la presenza di alcuni ragazzini che hanno vandalizzato con scritte i muri del Castello Svevo e passano le serate rompendo specchietti e saltando sui tetti e cofani delle auto parcheggiate, danneggiando monopattini cestini e quanto altro trovano.

Francesco, un cittadino barese, in particolare spiega a Borderline24: “Io sono testimone della presenza in zona Castello Svevo di un gruppo di ragazzi tra i dieci e i dodici anni, molto piccoli, e molto inquieti. Mi trovavo li, volevo parcheggiare ma sono stato aggredito dalla banda. Mi hanno lanciato un oggetto (probabilmente una pietra). Ho pensato non volessero che io parcheggiassi là e sono andato via”.

“Sono preoccupato – racconta – non solo per me, ma per tutti i cittadini e per i turisti. Nessuno interviene, anche se sono state già avvisate le forze dell’ordine. Bisogna dare attenzione a questa problematica. Questi ragazzini devono essere redarguiti. Compiono qualsiasi atto di vandalismo e trattano la città come qualcosa da distruggere. Devono essere fermati, individuati e consegnati nelle mani degli assistenti sociali”. (Foto repertorio)

