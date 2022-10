Un marciapiede è sprofondato in pieno centro, precisamente in via Marchese di Montrone 97. A segnalarlo un cittadino.

Ieri sera, precisa, “intorno alle ore 20 i residenti hanno rinvenuto un pezzo di marciapiede sprofondato verso il basso di circa 20 centimetri. Sembra come se sotto il marciapiede non ci sia nulla a guadare il buco, ma solo uno strato di aria. E’ la seconda volta che succede qui in centro – conclude il cittadino – e abbiamo paura che l’incidente possa ripetersi sotto i piedi di qualche passante”.

