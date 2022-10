In un periodo in cui si parla di crisi energetica e dei sacrifici che le famiglie stanno affrontando, anche un solo palo della luce acceso di mattina fa insorgere i cittadini. Un residente di Carrassi chiede quindi l’intervento del sindaco Antonio Decaro per delle luci pubbliche attive nonostante sia già spuntato il sole.

“Ore 7.15 stamane all’altezza della chiesa Maria Maddalena – spiega il cittadino – Luci pubbliche accese, oggi come ieri, ieri l’altro e così via. Luci accese anche nelle vie traverse. Segnalato il problema al sindaco Antonio Decaro senza alcun riscontro. Non dico nulla di nuovo circa l’attuale crisi energetica in corso, ma degli sprechi non frega probabilmente a nessuno”.

