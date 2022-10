Il Comune di Bari ha approvato il progetto di Smart Lighting – Lavori di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione oggetto di riqualificazione stradale, finanziato con risorse del PON Metro per un importo di 760.000 euro.

Il progetto, finalizzato a realizzare nuovi impianti di pubblica illuminazione ed efficientare gli impianti di pubblica illuminazione esistenti, consentirà all’amministrazione comunale di portare avanti il programma di sostituzione delle lampade esistenti con nuove a tecnologia a led, intervento su larga scala già avviato con altri progetti.

Gli interventi, che interesseranno una serie di aree cittadine già individuate, consentiranno di: riqualificare impianti esistenti che non assicurano prestazioni e affidabilità accettabili; dotare l’amministrazione comunale di una tecnologia in grado di modulare l’illuminazione in funzione delle effettive necessità; illuminare le aree urbane con un’elevata qualità, tale da garantire comfort visivo limitando l’abbagliamento molesto e l’inquinamento luminoso; incrementare la percezione della sicurezza; migliorare la qualità e ridurre il costo dei servizi attraverso una razionalizzazione delle spese di manutenzione; interconnettere gli apparati al fine di ottimizzare il funzionamento degli impianti mediante l’utilizzo di strumenti di controllo e di taratura delle varie componenti tecnologiche e interconnettere gli apparati anche al fine di una efficiente gestione del patrimonio impiantistico del Comune attraverso l’anagrafe degli impianti di pubblica illuminazione.

Le aree di intervento previste sono:

1. via Speranza – Santo Spirito

2. via Rosario Livatino – Carbonara

3. via Trentino Alto Adige – quartiere San Paolo

4. lungomare Massaro – Santo Spirito – Palese

5. parco Peppino Impastato – pista running – Catino

6. PIRP San Marcello:

a. retro chiesa (Lotto 2)

b. completamento parcheggio (Lotto 1)

c. via Adolfo Omodeo fronte nuova piazzetta

7. giardino EDICOS, via Giovanni Amendola 52

8. via Bruno Buozzi – completamento pista ciclabile e rotatorie

9. via Camillo Rosalba – sottopasso.

Nello specifico, i lavori riguarderanno l’installazione di apparecchiature ad alta efficienza luminosa, la realizzazione di sistemi di telecontrollo della pubblica illuminazione al fine di massimizzare l’efficienza del sistema, la realizzazione di nuove condutture e rete cavi e la sostituzione di muffole, componenti e apparecchiature.

“In coerenza con la programmazione nazionale/regionale e in linea con la strategia europea per la transizione verde, volta al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione di CO2, con questo studio di fattibilità proseguiamo nell’impegno dell’amministrazione nell’efficientare l’intero sistema della pubblica illuminazione cittadina secondo le indicazioni del PAES (Piano di azione per l’energia sostenibile del Comune di Bari) – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -. Su 30.000 corpi illuminanti presenti sul territorio cittadino ne abbiamo già sostituiti oltre 10.000 e contiamo di arrivare al 50% entro la fine del mandato. In alcuni casi, però, questo intervento ci consentirà di realizzare nuovi impianti di illuminazione su aree che ne sono sprovviste o che presentano impianti così vetusti da essere del tutto inutili. Inoltre l’impegno dell’amministrazione sull’efficientamento energetico e sulla riduzione dei consumi ci porterà molto probabilmente ad adottare misure di contenimento degli orari di accensione o di depotenziamento luminoso in alcune ore, sempre tenendo ferma l’esigenza di assicurare alla città quel livello di percezione di sicurezza richiesto”.

