A fine aprile sono tornati i parklet, le pedane in legno che i commercianti hanno potuto sistemare sulla carreggiata (occupando uno o due posti auto a seconda della zona) per poter avere più spazio per tavolini e sedie.

L’occupazione di suolo pubblico scade il 31 ottobre ma, a differenza dello scorso anno quando il sindaco Antonio Decaro impose lo smantellamento delle strutture anche per fare spazio ai parcheggi in vista del Natale, per questo 2022 è entrato in vigore un decreto legge che cambia le carte in tavola. Il 23 settembre scorso, con il decreto numero 144, è stata concessa la proroga delle occupazioni di suolo pubblico “semplificate” fino al 31 dicembre 2022. I parklet quindi potranno restare fino a Natale così come le altre occupazioni di suolo pubblico che però rientrano nella procedura “semplificata”.

