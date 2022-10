Le lezioni del professore di fisica più amato del web fanno tappa alle Grotte di Castellana. Anche Castellana Grotte (Ba), infatti, sarà fra le mete del tour che sta portando il professor Vincenzo Schettini in giro per tutta la penisola per presentare il suo libro ‘La fisica che ci piace” (Mondadori Electa). Ad ospitare la presentazione sarà la suggestiva location della Caverna della Grave, dove mercoledì 26 ottobre alle ore 19:00 (ingresso alle ore 18:45) il professore influencer potrà raccontare del percorso che dalle aule scolastiche lo ha portato a conquistare oltre un milione di followers sui social.

Attraverso i suoi canali YouTube, TikTok, Instagram, Spotify e Facebook, Vincenzo Schettini coinvolge studenti e appassionati con le sue spiegazioni vivaci, divertenti, colorate ed efficaci, che rendono facile e comprensibile ogni concetto e raccontano soprattutto la fisica che c’è dietro le cose che vediamo e usiamo ogni giorno. Seguendo la stessa filosofia, nel volume “La fisica che ci piace”, pubblicato da Mondadori Electa, ci porta a fare una passeggiata nella vita reale, e ogni evento diventa lo spunto per una nuova riflessione su come funziona il mondo.

In occasione dell’appuntamento nelle Grotte di Castellana, Vincenzo Schettini presenterà la sua opera affiancato dalla giornalista Mediaset Rossella Ivone, mentre per i saluti istituzionali interverranno il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, Fabio Caputo, assessore comunale agli Eventi, Maria Teresa Parente, consigliere comunale con delega alla pubblica istruzione, Teresa Turi, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Luigi dell’Erba di Castellana Grotte. A fare gli onori di casa sarà il presidente del CdA Grotte di Castellana srl Francesco Manghisi e ad introdurre l’appuntamento il direttore artistico delle Grotte di Castellana Pino Savino.

L’evento è organizzato dalle Grotte di Castellana, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte e la collaborazione dell’I.I.S.S. Luigi dell’Erba. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonando al numero 080.4900238 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 12.30. La presentazione avrà inizio alle ore 19:00 con ingresso alle grotte alle ore 18:45, seguirà firmacopie con la possibilità di acquistare il libro direttamente sul posto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.