In occasione di Halloween domenica 30 e lunedì 31 ottobre il centro storico di Noci si trasformerà in Hogwarts per la seconda edizione di “La notte di Harry Potter”. I piccoli maghi che si iscriveranno potranno prendere parte ai giochi inerenti al grande romanzo della saga high fantasy scritta da J.K. Rowling.

Maghi, streghe e stregoni potranno godere dell’intrattenimento musicale, spettacoli di magia, giochi e lasciarsi trascinare dai sapori dei diversi angoli degustativi dedicati a delizie culinarie. Un cinema all’aperto dedicato alla saga prenderà vita in via Spirito Santo. Durante la Notte di Harry Potter si terrà il famoso ballo del ceppo. Le porte del castello si apriranno alle ore 18.00 e l’ingresso è gratuito.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.