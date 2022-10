Sono stati ultimati i lavori di delimitazione dell’area pericolante di Parco Atlantide, nel quartiere di Torre a Mare. E’ stata montata una idonea recinzione provvista di guaina e pali zincati, al fine di renderla molto più resistente alla salsedine.

“In questo modo – spiega Lorenzo Lionetti, presidente del municipio I, abbiamo esclusivamente messo in sicurezza sia una parte dell’area di viabilità sia la porzione di costa prossima al mare, ma permane comunque il rischio frana. Per queste ragioni invito tutti a prestare la massima attenzione – conclude – limitandovi ad accedere alle porzioni di spazio messe in sicurezza”.

