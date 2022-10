Operazione fondali e spiagge pulite a Torre a Mare. Questo l’obiettivo della prima edizione di SpazzAmare che si terrà sabato 29 ottobre 2022, dalle ore 8. L’evento sarà dedicato alla raccolta di rifiuti abbandonati sulla costa e sul fondale marino tra Torre a Mare e San Giorgio.

L’iniziativa per l’ambiente, totalmente gratuita e aperta a tutti, è organizzata dalla Pro Loco di Torre a Mare, Lega Navale Italiana Sezione Mola di Bari e ASD Free Diving Team, e organizza la raccolta dei rifiuti in abbandono lungo la costa.

Lo scopo – spiegano gli organizzatori – “è di trascorrere una giornata all’aria aperta, un gioco di squadra che si svolgerà tra volontari lungo la costa e tra subacquei apneisti sul fondale del mare. L’idea nasce per dare un contributo attivo e cercare di diffondere educazione civica e sensibilizzazione a mantenere pulito l’ambiente in cui viviamo: meno rifiuti si lasciano in abbandono, più pulito e consono sarà l’ambiente in cui viviamo, sia per noi che per gli esseri viventi marini. La nostra bella città ed i nostri quartieri sono sorti sul mare ed è dal mare che provengono risorse e cultura che dobbiamo preservare, amare e proteggere, curando questo bel patrimonio che tanti ci invidiano e che spesso è vittima dell’incuria e del degrado”.

Per chi aderirà alla manifestazione è prevista la partecipazione ad un momento di ristoro con buffet e una lotteria gratuita per ricevere simpatici e graziosi premi messi a disposizione dagli esercenti del quartiere.

