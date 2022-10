La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato una circolare a tutti i ministeri in cui chiede di utilizzare la declinazione al maschile quando si fa riferimento a Giorgia Meloni in qualità di Presidente del Consiglio. “L’appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio – si legge nella circolare – è il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni”. La circolare è stata firmata dal nuovo segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Carlo Deodato.

Sull’argomento era intervenuta la stessa Meloni in Parlamento: “Io credo che le donne si debbano giudicare per il merito. In questi giorni si è fatto un gran parlare, grandi polemiche sull’uso de ‘il presidente’ o ‘la presidente’, ma io non ho mai pensato che la grandezza delle nostre battaglie si misuri nel farsi chiamare ‘capotrena’, ho pensato che fossero ben altri i temi su cui occorreva battersi”.

