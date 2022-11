Per cause in corso di accertamento una donna di 53 anni ha perso la vita questa sera sulla tangenziale all’altezza di San Giorgio. La sua auto si è ribaltata più volte. Sul posto la polizia locale, 118 e Anas. Il traffico ha subito rallentamenti: lunghe code per chilometri. La polizia locale ha fatto deviare il transito. Rilievi in corso.

