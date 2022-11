“La nostra città sta diventando un grande pasticcio. Nessun luogo ed edificio è risparmiato dal vandalismo”. Lo hanno scritto sui social i volontari di Retake, che ormai da anni si occupa di dare nuova vita agli spazi, ripulendoli dagli atti di vandalismo. Questa volta, si rivolgono in particolare alle scritte presenti sulle mura esterne della scuola Balilla.

“Grazie al grande entusiasmo di genitori e dirigente scolastico a breve ci prenderemo cura di questa scuola meravigliosa il cui colore si sposa con i cercis in fiore in primavera presenti nella piazza antistante” – hanno sottolineato. I dettagli in merito all’intervento non sono ancora chiari, ben presto però, l’edificio storico nel quartiere Madonnella avrà un nuovo volto.