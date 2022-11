“Uno degli obiettivi è l’aumento della percezione della sicurezza. Leggiamo di statistiche dove si indicano reati in diminuzione, ma non sempre il dato è rispondente alla percezione che hanno i cittadini. La sfida è di aumentare questa percezione”. A parlare è il nuovo questore di Bari, Giovanni Signer che si è insediato questa mattina.

“Bisogna agire su tutti i livelli – ha aggiunto – la lotta alla criminalità organizzata è l’obiettivo principale, ma bisogna anche occuparsi della tutela delle fasce deboli, delle donne che subiscono violenza”.

Sessant’anni, laureato in Giurisprudenza, Signer è entrato nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato nel 1988. Dopo il corso di formazione, nel luglio del 1989 è stato assegnato alla Questura di Torino, ove ha assunto l’incarico di funzionario addetto alla Squadra Volanti. In quel periodo ha anche maturato un’esperienza al Nucleo Anti-sequestri della Polizia di Stato in Calabria.

Dal settembre 1990 è stato trasferito alla Questura di Catania, dove ha ricoperto gli incarichi di funzionario addetto all’U.P.G.S.P. e di funzionario addetto al Commissariato di P.S. di Acireale. Dal maggio del 1996 è stato trasferito alla Squadra Mobile di Catania, quale funzionario addetto alla Sezione Omicidi. Dal novembre 1999 ha diretto la Squadra Mobile di Enna. Dal marzo del 2001, nuovamente trasferito alla Squadra Mobile di Catania alla Sezione Antiestorsioni e Antiusura ove, nel luglio del 2002, ha assunto la dirigenza della Sezione Criminalità Organizzata e le funzioni di Vice Dirigente la Squadra Mobile.

Promosso Primo Dirigente nel 2004, ha diretto il X Reparto Mobile di Catania e dal giugno del 2006 è ritornato alla Squadra Mobile di Catania come Dirigente. Nel settembre 2012 è stato nominato Vicario del Questore di Catania. Promosso Dirigente Superiore nel 2015, è stato nominato Questore di Savona nel novembre dello stesso anno. Dal 1° marzo 2017 al 21 ottobre 2020 Questore di Caltanissetta. Dal 22 ottobre 2020 al 02 ottobre 2022 è stato Questore di Brescia Il 4 giugno 2021 è stato nominato Dirigente Generale della Polizia di Stato.

