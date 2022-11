Il personale della Guardia Costiera di Monopoli, a seguito di attività di pattugliamento del litorale, ha individuato un mezzo meccanico intento a movimentare il manto sabbioso in località Capitolo/Pantanelli di Monopoli.

Accertamenti urgenti hanno permesso di individuare e sanzionare il mandante dell’attività illecita in quanto trattasi di attività considerata illecita e sanzionabile amministrativamente ai sensi dell’articolo 1164 comma 1 del Codice della Navigazione (…punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 3.098 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo.)

A riguardo, si precisa che, la suddetta attività risulta, infatti, riconducibile a quanto stabilito nella Parte V (preparazione e sistemazione delle spiagge) delle Linee guida regionali per la manutenzione stagionale delle spiagge al fine di tutelare l’ecosistema e l’habitat della fauna che popola le coste pugliesi tra cui, in particolare, l’uccello Fratino (Charadrius alexandrinus) e la Tartaruga Comune (Caretta caretta).

La vigilanza sulla puntuale e corretta applicazione delle vigenti norme ambientali risulta essere uno dei primari obiettivi del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che vigilano sul litorale anche al di fuori della stagione estiva.

