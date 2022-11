Un pregiudicato di 50 anni, Agostino Corvino, è stato ferito gravemente all’addome con alcuni colpi di arma da fuoco in un agguato compiuto questa sera in viale Giotto a Foggia. L’uomo era fermo nelle vicinanze di un chiosco che vende bibite e panini quando è stato raggiunto da uno o più sicari. E’ stato subito soccorso e trasportato in ospedale. L’uomo è ritenuto vicino ad ambienti mafiosi foggiani. L’uomo gestisce una bancarella di frutta e verdura e oggi è il giorno del suo compleanno. Ne dà notizia l’Ansa.

