Sarà una giornata dedicata al sacrificio di quanti ci hanno preceduto e hanno combattuto per l’identità e l’unità nazionale. Sul lungomare di Bari ci saranno le bandiere di Guerra delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, in mare con le bandiere delle navi e dei pattugliatori in rada e, in cielo, con la Pattuglia Acrobatica Nazionale e con un lancio di paracadutisti militari di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le Bandiere di Guerra delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza. Cinque i battaglioni in armi composti da una rappresentanza di soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri. Ci sarà anche la Banda Militare Interforze ad accompagnare le diverse fasi della cerimonia.

Le celebrazioni del 4 novembre si articoleranno in due momenti ufficiali. Il primo avrà inizio alle ore 11 con la deposizione di una corona di alloro da parte del Presidente della Repubblica presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare. Poi si proseguirà con la cerimonia militare sul Lungomare Nazario Sauro di Bari.

La storia – Il 4 novembre l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale. In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

Le limitazioni al traffico:

Dalle ore 00.01 alle 16 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza A. Diaz e traverse che adducono al mare;

b. via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra piazza A. Diaz e corso Sonnino;

c. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Matteotti e via Di Vagno;

d. via Dalmazia;

e. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

f. via Mele;

g. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

h. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

i. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

j. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

k. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

l. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

m. area di sosta compresa tra via Caduti del 28 luglio 1943, corso Trieste e via Ballestrero;

n. parcheggio della spiaggia “Pane & Pomodoro”;

o. via Myra;

p. via Divisione Acqui;

q. complanare di via Gentile, ambo i lati, tratto compreso tra i civici 47/A e 53;

r. via F. Colella, ambo i lati, su entrambe le carreggiate;

s. strada Torre del Diavolo;

2. dalle ore 00.01 alle 16 e, comunque fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. piazza A. Diaz;

b. via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra piazza A. Diaz e via Sonnino;

c. lungomare N. Sauro;

d. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Matteotti e via Di Vagno;

e. via Dalmazia;

f. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

g. via Mele;

h. via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e corso Sonnino;

i. via Gorizia, tratto compreso tra via Sonnino e lungomare N. Sauro;

j. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

k. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Sonnino e lungomare N. Sauro;

l. via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia;

m. via Spalato, tratto compreso tra via Sonnino e lungomare N. Sauro;

n. cavalcavia Garibaldi;

o. via Di Vagno;

p. via Apulia;

q. via Imbriani, tratto compreso tra via Abbrescia e piazza A. Diaz;

r. tratti terminali delle strade che adducono a piazza A. Diaz;

3. dalle ore 10, per la sola durata dell’afflusso e deflusso delle autorità, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” su via Gentile, nel tratto compreso tra via delle Medaglie D’Oro e l’innesto della tangenziale.

Dal presente provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi delle FF.AA., quelli adibiti al soccorso e della Forza Pubblica, delle Autorità munite di apposito “PASS” rilasciato dal Comando Scuole A.M. – III Regione Aerea e i veicoli degli organi di polizia stradale interessati dai servizi predisposti. Tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con la presente Ordinanza Dirigenziale, devono intendersi temporaneamente sospesi.

