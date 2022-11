Mattonelle lesionate e scivoli inesistenti. Dura l’accusa del gruppo di Fratelli di Italia nei confronti dei lavori del Comune nel rione Libertà. “Con Antonella Lella, vice coordinatore di Fdi, con Sergio Fanelli vice coordinatore di Fdi e con il consigliere di Fdi del Municipio 1 Alessio Gallo – racconta Luca Bratta responsabile del quartiere Libertà per Fdi – abbiamo fatto un sopralluogo su via Michele Garruba, corso Italia, via Crisanzio, via Bavaro e Tenente Casale per verificare lo stato dei lavori. Ci siamo trovati davanti ad una situazione raccapricciante. Marciapiedi già lesionati, scivoli per disabili inesistenti. Questi sono lavori che vanno avanti da circa due anni. E i controlli il Comune non li fa?”