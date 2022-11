Una discarica a cielo aperto in strada San Giorgio Martire a Bari. Non solo sacchi dell’immondizia, ma anche bidoni e autoclavi nel bel mezzo della strada. A segnalarla un cittadino.

“Questa è una strada particolarmente trafficata – precisa – E’ infatti una arteria utilizzata per evitare il traffico della tangenziale. E’ inammissibile. Abbiamo già fatto segnalazioni. Ci hanno assicurato la presenza di foto trappole, ma la situazione rimane sempre questa. Non si tratta solo di degrado – conclude- ma anche problemi per la circolazione che questo materiale può provocare. Si trova in mezzo alla carreggiata”.

