Giù il muro di cinta dell’ex Caserma Rossani. Il Comune è infatti pronto a bandire la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori da 99mila euro. Questi ultimi, che in particolare prevedono nuove aperture visive, prenderanno il via a partire da gennaio 2023.

La novità riguarda nello specifico il muro di cinta su corso Benedetto Croce, nel tratto compreso tra via De Bellis e la palazzina privata al civico 15. Il progetto esecutivo dei lavori, nello specifico, è stato approvato in giunta lo scorso ottobre, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. L’intervento in particolare, era già stato approvato dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e del Paesaggio su richiesta avanzata dal Comune di Bari e da alcune realtà cittadine, che avevano fatto espressamente richiesta di un cambiamento per offrire una nuova visuale alla zona, aprendo, letteralmente “finestre” sul parco.

I lavori riguarderanno il tratto di recinzione composto da sedici quadrati di muratura che si interpongono tra i pilastri esistenti, ben visibili sul paramento interno. Di questi, otto, divisi in due blocchi da quattro, contrapposti fra loro rispetto al cancello di ingresso prospiciente via Pisanelli, saranno abbattuti e sostituiti da recinzione. Resteranno in piedi quelli contigui alle colonne che delimitano le due aperture presenti su via Benedetto Croce – quella storica, in prossimità dell’Urban centre, e quella nuova, fronte via Pisanelli -, i due posti all’estremità, a ridosso dell’edificio esistente privato, e i tre prossimi all’incrocio con via De Bellis.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.